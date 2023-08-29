Россияне стали чаще выбирать Иран для летнего отдыха
Среди россиян за год увеличился в 2,2 раза спрос на летние поездки в Иран. Также граждане РФ стали чаще (на 37 процентов) путешествовать в Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов тепла. Об этом сообщили в пресс-службе «Мегафона».
Саудовская Аравия стала лидером роста интереса среди российских туристов. В ней зарегистрировали прирост отдыхающих на 123 процента. В Иране этот показатель составляет 115 процентов. Кроме того, увеличился и туристический поток в Европу.
Так, прирост отдыхающих из России в Италии составил 43 процента, Испании — 36 процентов, Франции и Германии (по 33 процента), Турции (27 процентов) и Греции (25 процентов).
Кроме того, у российских туристов увеличился интерес к Африке: по сравнению с прошлым годом в 2023 его посетили в 3,5 раза больше граждан РФ. Популярными направлениями также стали Египет, Таиланд, Малайзия, Шри-Ланка, Южная Корея, Индонезия, Куба, Венесуэла, передает РИА Новости.
Турецкие курорты в этом году подорожали примерно на треть, однако уровень сервиса на курорте не стал выше. Представитель туроператора «Анекс тур» Марина Бородина рассказала, какие страны предлагают россиянам аналогичные условия или более скромные ценники. При этом она отметила, что сделать это сложно, так как туристы привыкли к турецкой системе «все включено», анимации и экскурсиям.