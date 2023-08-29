Россияне стали чаще выбирать Иран для летнего отдыха

Среди россиян за год увеличился в 2,2 раза спрос на летние поездки в Иран. Также граждане РФ стали чаще (на 37 процентов) путешествовать в Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов тепла. Об этом сообщили в пресс-службе «Мегафона».

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Саудовская Аравия стала лидером роста интереса среди российских туристов. В ней зарегистрировали прирост отдыхающих на 123 процента. В Иране этот показатель составляет 115 процентов. Кроме того, увеличился и туристический поток в Европу.

Так, прирост отдыхающих из России в Италии составил 43 процента, Испании — 36 процентов, Франции и Германии (по 33 процента), Турции (27 процентов) и Греции (25 процентов).

Кроме того, у российских туристов увеличился интерес к Африке: по сравнению с прошлым годом в 2023 его посетили в 3,5 раза больше граждан РФ. Популярными направлениями также стали Египет, Таиланд, Малайзия, Шри-Ланка, Южная Корея, Индонезия, Куба, Венесуэла, передает РИА Новости.