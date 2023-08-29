Туроператоры заявили о росте числа иностранцев в российских отелях

К этому привела запущенная в нашей стране с 1 августа система электронных виз. Увеличение бронирования номеров гражданами из-за рубежа составило 25% по сравнению с июлем и 40% год к году, пишет газета «Коммерсантъ».

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Уточняется, что такие визы на сегодня востребованы у путешественников из Индии, Турции, Китая, Ирана, Вьетнама, Саудовской Аравии, Сингапура, Нидерландов, Франции, Италии и Испании.