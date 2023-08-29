В РЖД рассказали о новых правилах в поездах с сентября

Новые правила проезда в поездах дальнего следования учитывают пробелы, выявленные при перевозке пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Так, граждане обязаны соблюдать требования транспортной безопасности. В случае отказа от досмотра на входе, пассажир не будет допущен на поезд.

Кроме того, урегулирована ситуация покупки билета при истечении срока действия паспорта или свидетельства о рождении. Теперь использовать эти документы можно в течение 90 дней с момента окончания их действия.

Также был введен запрет на использование в пути музыкальных инструментов и средств звукоусиления.