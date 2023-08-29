$95.47+0.76103.24+0.98

Московские аэропорты ограничивали полеты

Московские аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник ограничивали полеты. На данный момент они работают в штатном режиме, сообщает "РИА Новости".

Московские аэропорты ограничивали полеты
© Реальное время

По данным агентства, во Внуково по независящим от него причинам были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 03.51. Ограничения сняли в 06.02.

Что касается Домодедово, аэропорт временно ограничил прилет и вылет воздушных судов с 03.49 до 06.01.

Сообщений об атаках беспилотниками Москвы сегодня не поступало. Однако БПЛА сбили в небе над Тульской областью.