"Аэрофлот" планирует возобновить полеты из Екатеринбурга в Гоа

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит полеты из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в Гоа с 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе уральского аэропорта.

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"Из международного аэропорта Кольцово возобновляются полеты в Гоа. С 3 октября регулярные рейсы на популярный индийский курорт начнет выполнять авиакомпания "Аэрофлот". Полеты запланированы три раза в неделю на лайнерах Boeing 737-800", - говорится в сообщении.

Вылеты из Екатеринбурга по вторникам и субботам - в 23:50 (21:50 мск), по пятницам - в 22:20 (20:20 мск). Отправления с Гоа по средам и воскресеньям - в 08:05 (05:35 мск), по субботам - в 06:35 (04:05 мск). Время в пути составит около семи часов.

Рейсы по маршруту Екатеринбург - Гоа национальный авиаперевозчик ранее выполнял до 30 марта 2023 года, добавили в пресс-службе.