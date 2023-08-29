Возврат денег за опоздание поезда предлагают сделать автоматическим для пассажиров, оплативших билет дистанционно банковской картой. С идеей депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву, передает RT.

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Сейчас за задержку скоростных поездов положена компенсация в размере 25% стоимости проезда, если опоздание составило от 30 до 60 минут. При задержке более чем на час выплачивается 50%.