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Возврат денег за опоздание поезда предлагают сделать автоматическим

Возврат денег за опоздание поезда предлагают сделать автоматическим для пассажиров, оплативших билет дистанционно банковской картой. С идеей депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву, передает RT.

Возврат денег за опоздание поезда предлагают сделать автоматическим
© Авторадио

Сейчас за задержку скоростных поездов положена компенсация в размере 25% стоимости проезда, если опоздание составило от 30 до 60 минут. При задержке более чем на час выплачивается 50%.

Если опоздание поезда составило свыше двух часов, то вернется 100% стоимости билета. Но, чтобы получить компенсацию, пассажирам нужно заполнить бумажный бланк претензии, указав данные банковского счёта. Не все могут сделать это оперативно в поезде, отметил депутат.