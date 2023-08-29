Названы документы, по которым можно купить билет на поезд
Пассажирам поездов дальнего следования уточнили список документов, по которым можно купить билет. Об этом сообщает РИА Новости.
С 1 сентября заработают обновленные Минтрансом России правила перевозок пассажиров и багажа по железным дорогам. В них появился перечень документов, по которым можно приобрести билет. Раньше в правилах его не было.
Так, оформление проездного документа возможно при наличии документа, удостоверяющего личность. К таким относятся:
- паспорт гражданина РФ,
- дипломатический и служебный паспорт,
- паспорт иностранного гражданина,
- свидетельство о рождении для пассажиров до 14 лет,
- удостоверение личности военнослужащего России или моряка,
- справка об освобождении из мест лишения свободы и другие.
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