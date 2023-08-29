Названы документы, по которым можно купить билет на поезд

Пассажирам поездов дальнего следования уточнили список документов, по которым можно купить билет. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 сентября заработают обновленные Минтрансом России правила перевозок пассажиров и багажа по железным дорогам. В них появился перечень документов, по которым можно приобрести билет. Раньше в правилах его не было.