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Названы документы, по которым можно купить билет на поезд

Пассажирам поездов дальнего следования уточнили список документов, по которым можно купить билет. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы документы, по которым можно купить билет на поезд
© РИА Новости

С 1 сентября заработают обновленные Минтрансом России правила перевозок пассажиров и багажа по железным дорогам. В них появился перечень документов, по которым можно приобрести билет. Раньше в правилах его не было.

Так, оформление проездного документа возможно при наличии документа, удостоверяющего личность. К таким относятся:

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  • паспорт гражданина РФ,
  • дипломатический и служебный паспорт,
  • паспорт иностранного гражданина,
  • свидетельство о рождении для пассажиров до 14 лет,
  • удостоверение личности военнослужащего России или моряка,
  • справка об освобождении из мест лишения свободы и другие.

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