Эксперт рассказал, оставят ли алкоголь в российских отелях "все включено"

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, что российские отели, работающие по системе "все включено", должны иметь алкоголь в ассортименте. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам эксперта, в этом году был принят ГОСТ, согласно которому в отелях подобного типа должен быть алкоголь "хотя бы в какой-то мере", иначе их лишат статуса all inclusive.

Однако во многих российских отелях не предлагают алкоголь в составе услуг. Эксперт объяснил это тем, что у туристов популярны бронирования, включающие только завтрак, или вообще без питания. В таком случае за алкоголь надо платить отдельно.