Авиакомпании Южной Кореи начнут взвешивать пассажиров

Южнокорейские авиакомпании сообщили, что будут взвешивать пассажиров перед посадкой в самолет.

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По данным британского издания The Independent, Минтранс Южной Кореи распорядился, чтобы пассажиров перед посадкой в самолет взвешивали. Данное распоряжение касается всех перевозчиков страны.

Обязательное взвешивание путешественников должно помочь компаниям равномерно распределять вес на борту самолета, что позволит сэкономить топливо и повысить безопасность полета, пояснили в ведомстве.

В Korean Air отметили, что за лишний вес дополнительную плату брать не будут, все полученные сведения будут обезличенными и послужат только для составления статистики. Обработкой данных и анализом поступающей от перевозчиков информации займется Минтранс страны.

В авиакомпании добавили, что процедура взвешивания пока будет добровольной и от нее при желании можно отказаться.