Премьер-министр: Таиланд может полностью отменить визы для российских туристов

Власти Таиланда не исключают полной отмены визового режима для граждан России. Об этом сообщил новый премьер-министр королевства Сеттха Тхависин.

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Чиновник только неделю назад занял пост, но уже успел обнадежить туристическое сообщество страны громкими заявлениями. В частности, он рассказал, что получил обращение от туриндустрии королевства, которая просит полностью отменить визы для российских туристов.

По словам премьер-министра, у кабмина в пункте актуальных вопросов сейчас действительно значится пересмотр визовой политики государства. Речь идет об отмене виз для трех стран, откуда прибывает больше всего путешественников, – это Россия, Индия и Китай.

Кроме того, Сеттха Тхависин отметил, что в ближайших планах – увеличение срока безвиза для граждан РФ. «Это большой рынок для въездного туризма в Таиланд. Зимой много россиян, которые хотели бы остаться здесь более чем на 30 дней, но безвизовый въезд для них ограничен месяцем. Мы постараемся сделать так, чтобы российские туристы могли находиться здесь не 30, а 90 дней», – рассказал чиновник во время своего первого официального визита на Пхукет.

Переход от постепенного упрощения визового режима к его полной отмене вполне логичен. Однако это вопрос не только туризма и требует тщательной проработки в связи с последствиями для безопасности страны.