В России зафиксировали рост спроса на туры в Европу

Спрос на экскурсионные поездки в Европу предстоящей осенью увеличился на 10–15% по сравнению с прошлым годом.Ассоциация туроператоров России объяснила повышенный интерес к поездкам в Европу адаптацией россиян к новым условиям, связанным с необходимостью перелетов через третьи страны, более длительным получением шенгенской визы и ростом курса евро.

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Наиболее популярные направления для туристов из России включают Рим, Милан, Венецию, Париж, Барселону, Мадрид, Будапешт и Вену. Кроме того, наблюдается интерес к турам в Германию, Швейцарию и Великобританию, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Повышенный спрос на поездки в указанные страны объясняется также условиями выдачи шенгенских виз. В странах первой тройки — Риме, Милане и Венеции — было выдано наибольшее количество одобрений в 2022 и 2023 годах.

В АТОР также отметили, что все туры в Европу в настоящее время осуществляются преимущественно в индивидуальном формате из-за сложностей с бронированием авиабилетов. Туристы предпочитают приобретать билеты за 3–5 месяцев до вылета и выбирают популярные пересадочные точки, такие как Стамбул, Ереван, Баку и Алма-Ата.