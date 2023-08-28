Экскурсии по крышам в Санкт-Петербурге официально признали нелегальными

После трагедии, которая произошла в подземельях Москвы, когда в коллекторе Неглинки погибли 8 человек, новыми красками заиграла тема нелегальных экскурсий. Предложений таких туров – огромное количество, они рекламируются и на сайтах-агрегаторах, и в соцсетях. И если в Москве повышенным спросом пользуются диггерские походы по подземке, то в Санкт-Петербурге все наоборот. Здесь популярны прогулки по крышам города.

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«Экскурсия с гидом чаще всего занимает около двух часов, цены варьируются от 500 до 2000 руб. за человека. Вы можете заказать индивидуальную экскурсию или групповую», – говорится в одном из рекламных проспектов и добавляется, что все легально. Между тем, как сообщили TourDom.ru в пресс-службе Комитета по туризму Санкт-Петербурга, легальных экскурсий по городским крышам не существует, а тот, кто говорит, что все законно, обманывает туриста. «Чтобы все было легально, в крышу нужно серьезно вложиться: оборудовать пространство так, чтобы оно отвечало всем требованиям безопасности, которые регулируются федеральным законодательством. Кроме того, необходимо получить согласие всех собственников здания, что они не против», – пояснили в комитете. И добавили, что в Санкт-Петербурге на вполне законных основаниях предлагаются варианты взглянуть на город с высоты смотровой площадки (всего доступно более 40 подобных локаций): «Поверьте, это тоже очень красиво».

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Однако для многих – и туристов, и руферов – этого мало. Несмотря на рейды, которые периодически устраивает полиция, по крышам продолжают водить всех желающих. Одним из экскурсантов недавно стал руководитель юридического агентства «Байбородин и партнеры» Александр Байбородин. Юрист поделилися впечатлениями с редакцией TourDom.ru: «Шок-контента там нет. Только красота… И оградка есть какая-никакая. Но видно, что провода везде, сама крыша достаточно покатая, а каких-то поручней или устройств безопасности нет. Но главное – это, конечно, путь на крышу. Встречаешься у подъезда. “Тс-с-с, идите на цыпочках, чтобы соседи не услышали”, – говорит “гид”, парень лет 18. Идешь на цыпочках до чердака. Оттуда пробираешься на крышу – через балки, сквозь паутину, кое-где с фонариком. Конечно, атмосферно, но не уверен, что так “экскурсия по крышам” должна выглядеть в 2023 году, а не в 1993-м».

Очевидно, что вся эта атмосферность в любой момент может закончиться очень плохо. Что грозит организаторам таких прогулок? По словам Александра Байбородина, здесь существует и административная, и уголовная ответственность. Для организаторов экскурсий, индивидуальных предпринимателей это в первую очередь ст. 14.1 Кодекса России об административных правонарушениях (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). А для турфирм – ст. 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). «Есть мнение, что большинство руководителей турфирм в целом осознает, что не все экскурсии могут быть законны и что это неплохо бы проверять, – рассуждает юрист. – Но существует и другое мнение: что агрегаторы и турфирмы не несут ответственности в случае, если продали услугу, которая была в свободной продаже, но оказалась незаконной».

Видимо, конечной инстанцией здесь является суд – если, не дай бог, с экскурсантами случится что-то нехорошее. Хотя, как отмечает Байбородин, для того, чтобы получить реальный или условный срок, организатору «тура по крышам» необязательно, чтобы кто-то из туристов погиб или получил травму, достаточен сам факт оказания услуги.