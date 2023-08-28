Туроператоры снимают рейсы в Турцию из ряда городов

Авиакомпания Corendon Airlines отменила рейсы в Турцию из ряда российских городов. В частности, с 20 сентября снимаются рейсы в Анталью из Тюмени, Перми и Нижнекамска, выполняемые перевозчиком в партнерстве с туроператором Fun & Sun.

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Полетная программа Corendon Airlines из Перми, судя по расписанию на сайте туркомпании, была запланирована до 28 октября с периодичностью 2 раза в неделю, по средам и субботам. В настоящий момент для бронирования доступны туры с вылетом лишь до 16 сентября включительно.

Возможные причины досрочного сворачивания программы – невысокий спрос и избыток перевозки. Помимо Corendon, рейсы из Перми в Анталью выполняют Turkish Airlines и «Победа». Большинство туроператоров формируют туры с перелетом рейсами турецкого нацперевозчика.

При этом время вылета у этих двух авиакомпаний, по мнению участников рынка, более удобное. Самолеты Turkish Airlines отправляются в 5 часов утра, «Победы» – в 6, а борт Corendon везет туристов в Анталью в 15:15 и прибывает на курорт в 18:55, в результате чего они почти теряют первый день отдыха.

Рейсы из Тюмени авиакомпания также завершит 16 сентября вместо 28 октября по графику. Вылеты из Нижнекамска в Анталью изначально были заявлены до 29 октября и выполнялись по четвергам и воскресеньям. В настоящий момент последняя дата полетной программы, указанная в системе бронирования Fun & Sun, – 17 сентября.