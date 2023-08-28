В России зафиксировали рост спроса на туры в Европу

Спрос на экскурсионные поездки в Европу осенью вырос на 10–15% в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

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"Подъем интереса к поездкам в Европу связан с адаптацией россиян к "новой реальности", связанной с необходимостью перелетов через третьи страны, более долгим получением шенгенской визы и ростом курса евро", – пояснили в ассоциации.

Чаще всего туристы из России бронируют поездки в Рим, Милан, Венецию, Париж, Барселону, Мадрид, Будапешт и в Вену.

Помимо этого, интерес наблюдается к турам в Германию, Швейцарию и Великобританию.

Спрос на поездки в указанные страны в АТОР также объяснили условиями выдачи шенгенских виз. В странах первой тройки в 2022 и 2023 годах наблюдалось наибольшее количество одобрений.