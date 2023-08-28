Срок безвизового пребывания россиян в Таиланде планируют увеличить

Власти Таиланда планируют увеличить срок безвизового пребывания в стране для граждан России с 30 до 90 дней. Об этом в понедельник со ссылкой на премьер-министра королевства Сеттха Тхависин сообщает портал RYT9.

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Как писала «Парламентская газета», 11 августа заместитель генерального директора консульского департамента МИД Таиланда Наручаи Ниннад заявил, что руководство страны не планирует вводить 45-дневный срок безвизового пребывания для туристов, который сократился до 30 дней с апреля.

Увеличение срока до 45 дней, по его словам, было связано с коронавирусной пандемией и позволило компенсировать дни отдыха туристам, которым пришлось проходить карантин.

«Стране необходим экономический рост. В первую очередь речь идет о восстановлении за счет туризма. И увеличение срока безвизового пребывания в Таиланде до 90 дней для таких крупных рынков, как Китай, Индия и Россия, расширит возможности для иностранных путешественников», — сказал премьер-министр во время встречи с представителями администрации и туристического бизнеса провинции Пхангнга на юге королевства.

Он также отметил необходимость визовых послаблений и для граждан Казахстана, чтобы привлечь больше туристов из этой страны.

Между тем в Китае подтвердили, что с 1 августа готовы принимать российские туристические группы и отправлять своих туристов в Россию. Об этом сообщило Минэкономразвития на своем сайте. Но полететь в Китай без визы прямо сейчас не получится. Необходимо время, чтобы уладить все бюрократические процедуры. На это потребуется не меньше месяца.