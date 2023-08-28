Туроператоры начали безалкогольные поездки в Турцию

Некоторые российские операторы начали продажу туров в Турцию с безалкогольной системой «All Inclusive», которые дешевле стандартного «Все включено». Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным ведомства, массового распространения данные путевки еще не получили.

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«В этом году даже в предложениях российских туроператоров по Турции появились отели Антальи и Эгейского побережья, которые предлагают туристам „все включено“ без алкоголя… Ранее российские туроператоры безалкогольных вариантов „все включено“ практически вообще не предлагали, а значит, в этом году такая модель стала уже более заметна для них на турецком рынке», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.

По данным АТОР, в линейке турфирмы Anex Tour есть семь отелей, предлагающие «безалкогольный All Inclusive». Отмечается, что проживание в безалкогольном формате выходит дешевле на 7-9%. Два отеля предлагают турфирма Pegas Touristik, и один — турагентство Tez Tour.

Ведомство отметило, что наличие безалкогольных отелей имеет спрос для специфических групп туристов. В турфирмах Coral Travel и Fun&Sun ассоциации заявили, что не видят смысла в безалкогольной опции «Все включено».