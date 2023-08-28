Турпоток из России в Турции увеличился на 60%

Россия заняла первое место по количеству туристов, посетивших Турцию.

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Турецкие курорты набирают все большую популярность у россиян. Так, Россия заняла первое место по количеству туристов, посетивших курорты страны с начала года.

В частности, по данным Минкультуры и туризма Турции, прирост российских туристов с начала года составил почти 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На втором месте по количеству туристов, посетивших Турцию, Германия. С начала года на курортах страны побывало 3 211 724 туристов из Германии.

Третье место занимает Великобритания с приростом в 14%,

Всего с начала года Турцию посетили 7 млн туристов, в том числе 884 585 россиян.