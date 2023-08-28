Пассажир пытался занять место пилота в самолете, летевшем в Барнаул
В Алтайском крае суд рассмотрит дело пассажира авиарейса, следовавшего из Москвы в Барнаул. Мужчина во время полета попытался проникнуть в кабину самолета. Подробности рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Во время полета пассажир рейса авиакомпании «Победа» попытался проникнуть в кабину пилотов и избил бортпроводника, который пытался остановить пассажира», – рассказали в пресс-службе.
По мнению следователей, пассажир не только нарушил общественный порядок, но и создал во время полета опасную для всех ситуацию. В отношении мужчины, который был на борту в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, и ему грозит до семи лет тюрьмы.
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