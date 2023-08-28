Московские аэропорты работают в штатном режиме

Московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский заработали в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

До этого в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского.

Рано утром 28 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила беспилотник, летевший по направлению к Москве. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы в текущий момент работают на месте ЧП.

По данным Минобороны России, это восьмая попытка атаки БПЛА на российскую столицу с начала августа. The New York Times объяснила увеличение частоты ударов дронов по РФ необходимостью укрепить моральный дух населения и армии Украины. При этом американские спецслужбы на данный момент не знают, какое именно украинское ведомство стоит за атаками на объекты в России.