Правильно ли вводить ограничения для тучных пассажиров

Корейская авиакомпания объявила, что будет взвешивать пассажиров перед полетом. А в США некоторые авиакомпании требуют от излишне "габаритных" пассажиров заплатить за "перевес", либо приобрести специальное, более просторное место. Способны ли такие ограничения повлиять на стремление человека вернуть былую стройность? Какие меры действительно помогут бороться с ожирением? На эти вопросы "Российской газете" ответила врач-диетолог, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной и лечебной работе ФИЦ питания и биотехнологии, главный внештатный специалист - диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

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Некоторые авиакомпании вводят взвешивание пассажиров и предлагают доплатить за "перевес", кроме того - устанавливают в самолетах более просторные кресла для тучных людей и продают на них билеты по повышенным тарифам. Насколько эта политика оправдана? Ведь не каждый человек с ожирением может справиться с болезнью и похудеть? Или, наоборот, подобные меры могут стимулировать людей поддерживать нормальную физическую форму?

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Антонина Стародубова: С точки зрения врача - взвешивание перед посадкой в самолет и другие подобные меры носят отрицательный характер. Это неэтично. По сути, это стигматизация - "навешивание ярлыков". Ясно, что для человека это стресс, дополнительная нервная перегрузка.

В основе ожирения нередко кроются психологические проблемы. Переедание очень часто связано со стрессовыми факторами. Так что процесс взвешивания вряд ли подвигнет человека заняться собой, скорее, наоборот, вызовет только негативные эмоции.

Что касается просторных кресел - это, по-моему, хорошая мера. Даже человеку с нормальной конституцией полезно во время полета находиться в просторном кресле, чтобы иметь возможность подвигаться. Удобное кресло и возможность движения поможет обеспечить нормальный кровоток. А вот скованность во время длительного перелета - это повышенный риск тромбообразования. Конечно, не у всех есть возможность приобрести билет на большое кресло. В таких случаях надо обязательно вставать и разминаться во время полета.

Иногда одежда больших размеров стоит дороже, чем аналогичная до 46-48 размера. Это тоже дискриминация тучных людей?

Антонина Стародубова: Тут я бы не стала делать такой однозначный вывод. В конце концов, на одежду максимальных размеров просто уходит больше ткани. Но, действительно, людям с особенностями - нестандартным размером ноги или большим размером тела - действительно трудно подобрать обувь и одежду. Потому что массовое производство рассчитано на "стандартных" людей. Удобно быть в тренде, быть таким как все. Это, ко всему прочему, еще и дешевле.

Некоторые авиакомпании вводят требования к внешнему виду, в том числе, размеру одежды, для стюардесс и увольняют располневших девушек. Как вы считаете - это нормально или тут есть элемент дискриминации?

Антонина Стародубова: Тоже неоднозначный вопрос. Невозможно отрицать, что есть ряд профессий, в которых существуют особые требования работодателя к параметрам работника. В том числе - и по росту, и по массе тела. Не возьмусь дать какой-то определенный ответ.

Но вот что важно. Если уж работодатель предъявляет требования к персоналу, он должен сделать все возможное, чтобы сотрудник мог выполнить эти требования.

Мы сейчас много говорим про корпоративные программы здоровья. Это очень положительная вещь, в том числе, и с точки зрения сохранения здоровья работников, их хорошей физической формы. Это прекрасно, когда работодатель обеспечивает доступность здорового питания на рабочем месте, организует фитнес-программы, коллективный активный отдых, способствует поддержанию нормального климата в коллективе, что напрямую влияет на психологическое здоровье людей. Все эти меры - это одновременно и профилактика ожирения. И, кстати, такие корпоративные программы работники высоко ценят, это для них дополнительный мотив, чтоб не только заботиться о здоровье, но и сохранить работу, не искать другого рабочего места.

Многие рестораны подают намеренно огромные порции еды. Им это выгодно: человек платит за большую порцию. Но с точки зрения посетителя это вряд ли хорошо - психологически сложно остановиться, даже если уже сыт, потому что "за все уплачено". Это ведь тоже провоцирует переедание?

Антонина Стародубова: Это, действительно, так. Есть задокументированные наблюдения: за несколько десятков лет порции еды в зарубежном общепите выросли в два раза! Это началось с развития фастфуда. Дешевые сетевые кафе увеличивали порции, сохраняя стоимость, чтобы привлечь посетителей. Но при этом использовали более дешевые и менее качественные продукты.

Это, конечно, негативная вещь. Слишком много нам предлагают жирных, жареных блюд, еды с избытком соли и сахара. Очень часто ресторанная еда, не говоря уже о фастфуде, противоречит принципам здорового питания.

Как бороться? Самый простой вариант - отдавать предпочтение домашней еде, в том числе, брать с собой приготовленное дома и для перекуса на рабочем месте. Вот тогда мы точно знаем, что едим, можем контролировать количество соли, сахара, масла.

Конечно, я не призываю отказываться от ресторанов. В любом кафе-ресторане можно выбрать еду, которая приготовлена с соблюдением правил здорового питания. Даже если просто отказаться от соусов (они обычно жирные и содержат много соли), сделать акцент на запеченные, а не жареные во фритюре блюда, заказать овощи, рыбу, курицу, а не жирное мясо - уже будет значительная польза.

И, конечно, нужно отдавать себе отчет, что порция может быть намного больше, чем нужно, и стараться контролировать количество съеденного.

Эпидемия ожирения захватила весь мир, и конца-края этому нет. Что можно сделать на государственном уровне?

Антонина Стародубова: Россия идет в общемировом тренде. Минздрав предложил ввести акцизы на сладкие напитки - и это было сделано, новые правила вступили в силу с июля этого года. Многие страны идут дальше - вводят акцизы не только на сахар, но и повышенное содержание в продукте пищевой соли, насыщенных жиров, трансизомеров жирных кислот, проще говоря, трансжиров, - то есть тех пищевых веществ (компонентов питания), избыток которых наносит вред здоровью.

Цель этой экономической меры простая: чтобы люди снизили потребление такой еды.

Насколько эффективна эта мера, удастся ли таким способом "переключить" людей на более здоровый рацион, - покажет время.

Решения приняты не так давно, и сейчас в разных странах накапливается доказательная база.