Готовы ли туристы менять планы из-за ограничений работы московских аэропортов

После временных ограничений в московских аэропортах из-за беспилотников мы решили поинтересоваться у наших читателей, как план «Ковер», который периодически вводят в столице, изменил их отношение к ночным перелетам. Стали они корректировать свои планы по времени вылета-прилета?

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В опросе в телеграм-канале «Крыша ТурДома» приняло участие без малого 3 тыс. человек. Если не считать тех, кто выбрал вариант «Хочу узнать результаты опроса» (а таких оказалось почти треть), самыми популярными ответами оказались два, причем прямо противоположные: «Небо перекрывают ненадолго, задержки рейсов не критичные – так что планы не меняю» и «Предпочитаю воздержаться пока от полетов». И первый, и второй набрали по 15% голосов. Хотя еще один вариант, близкий к первому, – «Нет, лететь ночью все равно удобнее, не теряется день отдыха» – оказался немногим менее популярным – 13%. А еще 5% заявили, что им все равно, когда вылетать и прилетать.

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Это означает, что значительная часть наших подписчиков (33%) не собираются корректировать свои планы из-за временных ограничений полетов. «Путевка куплена весной. Летели сегодня ночью. Терять целый день по такой цене не хочется. Лет восемь летаем. Естественно, раньше все было нормально. Сейчас лотерея. Мало того что задержали, еще и в самолете сидели часа полтора, наверное. Попали, видать, под “Ковер”», – привел пример один из туристов.

Но, что интересно, готовых менять планы – примерно такое же количество, те же 33%. Кроме тех, кто пока предпочитает воздержаться от ночных рейсов, к этой группе можно отнести и других участников опроса. В частности, 12% проголосовавших полетят ночью только если нет другого варианта (один из комментариев был следующий: «При пересадках из регионов выбора нет. Брать, что дают, и молиться удаче»), а 6% не сядут в самолет ни за что.