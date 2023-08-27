Стоимость отдыха в России может снизиться

Осенью стоимость отдыха на российских курортах может снизиться на 25–30%, сообщает News.ru со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина.

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Спад цен он объяснил завершением купального сезона в Крыму и Краснодарском крае. Эксперт напомнил, что осенью туры на отдых в России традиционно дешевеют. В то же время по сравнению с осенью 2022 года отдых внутри страны обойдется туристам дороже в среднем на 10–12%, предупредил Ромашкин.