Турция, все отключено: Анталья пригрозила ввести запрет в отелях на водку, виски и ром

Представителей турецкого турбизнеса озарила «светлая» идея — исключить из программ «All inclusive» спиртные напитки и продавать их отдельно. Отдыхающие из нашей страны тут ни при чём, данная мысль была высказана в контексте проблем с европейскими туристами. Которым рост цен на отдых также пришёлся сильно не по душе, хотя стоимость туров для жителей ЕС и ниже, чем для русских. Однако идея в любом случае провальная, о чём её инициатору уже сообщили коллеги.

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Бережливые немцы в этом году плохо едут на турецкие курорты, англичане и прочие скандинавы тоже. Дорого, однако...

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«Турция должна оставаться конкурентоспособной, несмотря на высокое качество отелей. Отельеры в 2023 году повысили цены на двузначное число. Семьям с детьми необходимо снизить цены, чтобы отдых в Турции оставался доступным — нужно подготовить специальные базовые пакеты для семейных групп.

Алкогольные напитки включены в систему «All inclusive» в регионе Анталии, поэтому Турция стала относительно дорогой из-за высокого налога на алкоголь. Требуются семейные туры, где в пакете нет алкогольных напитков вообще или только пиво. Многие отели Турции уже продают дорогие импортные напитки за деньги», — говорит генеральный директор Bentour Дениз Угур.

Турсезон-2023, действительно, провален. Русским просто установили запретительные цены, европейцам стоимость туров тоже подняли. Вроде как не особо сильно, но им и этого хватило. Отели полупустые, местные производители сельхозпродукции, товаров народного потребления и прочих сувениров терпят крупные убытки. В общем, всё как в известной поговорке — «жадность приводит к бедности».

В идее, которую продвигает Bentour, скажем так, не все бесспорно. Прежде всего, коллеги быстро посчитали, что без спиртного туры станут всего на 7% дешевле. Вроде как для бережливого немца это очень много, но тут нужно понимать, что налицо неравнозначный обмен.

Тут стоит вообще обратиться к истории турецкого «All inclusive», к появлению которого русские не имеют никакого отношения. Хорошие пляжи, тёплое море, комфортабельные отели, приветливый персонал и низкие цены — этого, как оказалось, для успеха мало. Сделали полный пансион. Однако турецкая кухня — не та, которую можно отведать во всяких кафе и ресторанчиках вдали от туристических зон, а «отельная», — штука довольно своеобычная. Для нашего человека, который вообще интернационалист — любит борщ, плов, шашлык и строганину — тут как раз проблем меньше всего. Но европейцы брезгливо смотрят на всякие хумусы, фалафели и прочие «восточные сказки», выбирая из салатиков нечто им привычное, и очень уважают картофель фри. Не потому, что так его любят, просто он стандартный.

Бесспорно, не всё так просто, страна мусульманская, хоть и «светская». Но из той же самой курицы можно приготовить массу вкусных и интересных блюд, турки это тоже хорошо умеют. Но не хотят. Зачем? Лишние хлопоты и расходы. Пьяненькие европейцы будут счастливо хихикать над идиотским анимейшеном, потом пойдут догоняться в бар, далее на четырёх костях пуская слюни расползутся по номерам. Культурный отдых, все довольны! Наши с ними за компанию и тоже на карачках, тут полная дружба народов.

Собственно, вот вам и разгадка. «All inclusive» — с бесплатным спиртным в неограниченном количестве — нивелировал все остальные проблемы. Выпить на халяву любят все, немцы в особенности, а уж англичане… Каждый, кто отдыхал в Турции, в курсе. То есть на простой полный пансион всего на 7% дешевле европейцы точно не поедут.

Второй момент касается, собственно, алкоголя, здесь Дениз Угур говорит, мягко говоря, странности. Да, торгуют, но только дорогими импортными напитками, и далеко не везде. А ведь есть ещё и «Ultra all inclusive», где это самое привозное спиртное включено в стоимость тура, в неограниченных количествах. Кстати, туда едут самые «денежные» отдыхающие. Они Турции не нужны?

Однако самый массовый сектор, даже 5* — это местный алкоголь. Такова государственная политика — гость страны должен по максимуму потреблять товары именно местного происхождения, а не всякий импорт. Разумно. Благо, с таковыми всё хорошо. Делают турки и очень качественный алкоголь, всякий разный.

«Коллега забывает, что в среднем и в бюджетном сегменте в формате «All inclusive» приобретается турецкий алкоголь. А значит, пострадает ещё и экономика предприятий, производящих спиртное для турецких гостиниц. И это может оказаться гораздо большим эффектом — данная меря вообще убьет интерес к произведенному локально алкоголю. Зачем туристу будет платить за местный, если можно купить импортный?» — считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

Понятное дело, граждане РФ в «Турцию без «всё включено»» не поедут. Ибо никакого экономического смысла в этом нет. Даже если опустить цены до 3-5-летнего уровня, то есть в 2 — 2,5 раза по сравнению с нынешними. Алкоголь там дорог, на отдыхе многим хочется расслабиться, и самые простые расчёты показывают, что невыгодно. Больше потратишь в магазинах и барах.

Так что «пьющий московский татарин Ренатик» — явно не вымышленный персонаж рассказа об отдыхе наших в Турции — без «All inclusive» туда больше не отправится. Его немецкие и английские «коллеги» — аналогично.

Посему не стоит опасаться реализации всяких странных идей, османы далеко не дураки, хотя таковые среди них имеются. Везде они имеются. «All inclusive» никуда не денется, а вот с ценами туркам что-то нужно делать. Если они, конечно, не хотят разориться. Впрочем, это их проблемы, большинству россиян в обозримой перспективе выездной туризм не светит.

Но не по причине санкций, в Европу и ранее ездило очень мало народа. Если заграница, то в основном Турция и Египет, там недорого. И наливают. То есть было недорого, это уже в прошлом. Наливать точно не прекратят, но такой банкет уже давно не по карману.

Согласно данным ВЦИОМ, 51% россиян в свой отпуск никуда не поедут, ещё 29% будут копаться на даче, «поездку в другой город или село России» (по большей части к родственникам) планируют 15% респондентов. Итого 95%. Кто-то ещё поедет на наши юга, но точно не во «всё включено» — в РФ это ещё дороже, чем в Турции. Качество предоставляемого сервиса значительно ниже.

Сколько отправятся за границу? По данным госконторы туда «этим летом собирается каждый десятый столичный житель». Москва, как известно, не Россия, тут всё понятно. Поедут чиновники и всякие прихлебатели олигархов, таковых в городе достаточно. О жителях иных регионов скромно промолчали. Почему — понятно.

А вот на сей счёт и соответствующая статистика. В «Русской школе управления» изучили сколько граждане могут себе позволить потратить на летний отпуск. До 10 тысяч рублей готовы потратить 10,4%, 14,2% — от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, 20,9% — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, 29,1% — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, 18,7% — от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей, 6,7% — свыше 200 тысяч рублей.

Итого свыше 75% граждан РФ способны выложить на отпуск до 50 тысяч рублей, большинство из них — в два раза меньше. Благосостояние «электората» неуклонно растёт! Так что останется ли в Турции «All inclusive» или нет — дело десятое. Было бы что дома покушать, в том числе в дни отпуска. И выпить тоже.