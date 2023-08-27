Захарова высмеяла анкету из швейцарского отеля, в которой можно выбрать необычный пол
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала про анкету, присланную ей из швейцарского отеля. Там она останавливалась в одной из международных поездок.
Захаровой направили анкету с предложением услуги массажа, а в графе «пол» оказалось больше двух вариантов.
«Мне понравились опции «наполовину мужчина» и «наполовину женщина». Кентавр и русалка, что ли?» – пошутила она в Telegram.
Захарову очень насмешили формулировки. Отель, где предлагают массаж, находится в Лозанне.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Захарова заявила о готовности России к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.