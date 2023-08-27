В АТОР выяснили, где можно бюджетно отдохнуть у моря в бархатный сезон

Дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон можно в Крыму. Самый бюджетный вариант без учета дороги на двоих за неделю с завтраками обойдется всего в 20,8 тысячи рублей, следует из данных Ассоциации туроператоров России.

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Ближе к Сочи цены на пляжный отдых вдоль Черноморского побережья растут. Так, стоимость туров в сентябре в Геленджик на десять дней на двоих с дорогой начинается от 74,5 тысячи рублей. Примерно в такую же сумму или чуть дороже обойдется отдых в Анапе. В сами Сочи слетать на десять дней вдвоем можно за 85,5 тысяч рублей.

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Недорого можно провести время на Каспийском побережье в Дагестане, где недельное проживание в трехзвездночном отеле (с завтраками) на двоих без учета дороги обойдется в 34,5 тысячи рублей.

Конкурировать с российскими курортами по цене может разве что Абхазия, где самый дешевый тур на десять ночей с перелетом стоит всего 62,9 тысячи рублей.

Также из зарубежных направлений в сентябре доступнее россиянам станет Турция, пляжи которой все лето оставались одними из самых дорогих для россиян. Теперь стартовые цены в первые две недели бархатного сезона начинаются от 95 тысяч рублей на двоих за 10 ночей в трехзвездочном отеле. Туроператоры не исключают, что дешевые предложения в Турцию могут появляться до середины октября. Но окончательные цены будут зависеть от курса доллара, который влияет на стоимость заграничного отдыха сегодня гораздо больше, чем завершение летнего сезона.

К сентябрю на треть подешевели туры в Дубай, где цены с размещением двух человек на десять дней в трехзвездочном отеле с учетом перелета начинаются от 105 тысяч рублей. Провести такое же время в Египте с размещением по системе "все включено" будет стоить 117,5 тысячи рублей на двоих. Чуть затратней Бахрейн, там цены на отдых начинаются от 127 тысяч рублей.

Традиционно в бархатный сезон снижаются цены в Таиланд, куда слетать вдвоем из Москвы на 10-11 ночей можно за 120 тысяч рублей. Причем в неплохие 3 звезды. Кроме этого, с 6 сентября россиянам станут доступны прямые рейсы в Мьянму, но пока только из Новосибирска. Время в пути займет 8 часов 15 минут. Ожидается, что стоимость туров с вылетом из Новосибирска будет такая же, как в Таиланд.

Интересно, что в сентябре можно отдохнуть на Мальдивах, не потратив при этом состояние. Цены на двоих за десять дней начинаются от 188 тысяч рублей. Это дешевле, чем провести отпуск на пляжах Кипра, Индии и Сейшельских островов. Десятидневные туры по этим направлениям в среднем обойдутся россиянам в 230-250 тысяч рублей на двоих.