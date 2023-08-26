Власти Таиланда планируют увеличить срок безвизового пребывания россиян до 90 суток

"Мне говорили также, что, например, в зимнее время приезжает много россиян, которые хотели бы оставаться здесь дольше 30 дней, но безвизовой въезд для граждан России ограничен 30 днями. Мы постараемся сделать так, чтобы российские туристы смогли находиться в Таиланде (по безвизовому въезду. – Прим. ред.) не 30, а 90 дней", – сказал Тхависин в эфире телеканала NBT.