Туристы-молодожены порвали паспорта за два дня до путешествия

В неординарную ситуацию попали клиенты одного из турагентов. Они заблаговременно заказали свадебное путешествие в Сочи. Однако за 2 дня до него на собственном банкете по случаю бракосочетания остались без паспортов. Документы в порыве эмоций в самый разгар торжества порвал один из гостей. Не абы как, а прямо в клочья.

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Непростая ситуация, учитывая, что банкет был в пятницу, а вылет назначен уже на понедельник. У обоих на руках остался загранпаспорт, однако по нему можно было лишь долететь до Сочи. А вот селить в отель граждан РФ по нему нельзя. От замены персональных данных в туре по той же самой причине отказался и туроператор.

Единственный выход в этой ситуации – постараться оперативно получить временное удостоверение личности, чтобы медовый месяц не накрылся медным тазом. Всю субботу туристы бегали по МФЦ и отделам полиции, чтобы оформить искомые документы.

«Это детский сад, а не проблема. Вот у нас молодожены на Мальдивах поссорились, и девушка порвала загранпаспорт парня», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», вспоминая о происшествиях в своей профессиональной деятельности.