Туристы просят улучшить сервис в аэропортах для животных

Туристы предлагают российским аэропортам предоставлять дополнительные услуги для владельцев животных. Они бы очень пригодились тем хозяевам, кто вплоть до регистрации на рейс был не в курсе всех правил перевозок хвостатых путешественников. Поводом для обсуждения этой темы в телеграм-канале «Крыша ТурДома» послужила новость из Америки, где нерадивой хозяйке, оставившей собаку на парковке аэропорта, придется предстать перед судом.

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Часть туристов считает, что и в России необходимо привлекать таких туристов к ответственности за жестокое обращение с животными. Примеров того, как питомцев бросают на произвол судьбы, лишь бы улететь, масса. Однако люди опасаются, что на практике такая мера будет плохо работать, а в решениях судов будут перекосы и избыточная строгость.

Отдыхающие сходятся на том, что гораздо проще развить в аэровокзалах допуслуги, которых, к удивлению заводчиков разной живности, до сих пор нет.

«Почему рядом с аэропортами стараются построить отели, внутри ставят капсульные, но никто не додумался делать гостиницы для животных или передержки? Это же было бы востребованно», – считают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

В качестве другого варианта решения предлагают предоставлять переноски разного калибра прямо в аэропорту. Одни туристы считают, что их можно было бы давать пассажирам в аренду или даже бесплатно. Другие считают, что это слишком гуманно по отношению к безответственным заводчикам:

«Да брали бы и продавали бы им эти клетки по пятикратной цене».