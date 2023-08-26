Турецкие отели откажутся от алкоголя в all-inclusive

Популярные курорты пытаются сохранить конкурентоспособность в связи с нестабильностью рубля. Россияне — большая часть туристов в Турции. Власти не хотели бы сокращения потока отдыхающих. Поэтому рассматривается предложение убрать алкоголь из отелей типа all-inclusive. В Турции высокий налог на горячительные напитки, поэтому неограниченный доступ к выпивке сильно повышает стоимость путевки.

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Цены на отдых в Турции заметно выросли в 2023 году. Учитывая, что средиземноморские курорты часто рассматривают как место для отдыха с детьми, власти заметили отток постояльцев из местных гостиниц. Представители туристического бизнеса Турции для изменения тенденции предлагают либо ограничивать количество алкоголя на человека, либо совсем убрать его из предложений all-inclusive.