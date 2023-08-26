Пхукет не резиновый: туристы против новых рейсов на гигантских аэробусах А380

Тайцы хотят возить туристов на Пхукет и в другие южные провинции на аэробусах А380. Для этого в соседней провинции Пханг Нга нужно построить самый большой аэропорт для данной части Таиланда. Такие предложения уже высказывались, но на текущий момент не реализовались. Местный турбизнес активно атакует нового премьер-министра Сретта Тависина, предлагая ему вложиться в этот проект. Чиновник как раз сейчас находится здесь с рабочим визитом.

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Новая воздушная гавань необходима южным провинциям, так как аэровокзал на Пхукете достиг своей максимальной загрузки в 12,5 млн и не может принимать все виды воздушных судов. Места для строительства второй полосы там нет. При этом его используют и для доставки туристов на соседние курорты.

Новый аэропорт в Пханг Нга, если премьер даст добро, будет рассчитан на 25 млн пассажиров в год. До Пхукета оттуда можно будет добраться на электробусе за час, до Краби – за два.

По мнению подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», именно Пхукету новый объект не нужен. Они считают, что максимума по турпотоку достиг не только аэропорт:

«А они остров расширить не хотят?! Там уже яблоку упасть негде! Пхукет не резиновый».

А вот для большего развития Пханг Нга, считают отдыхающие, воздушную гавань построить можно, чтобы не зависеть от соседей:

«Давно пора строить. Прекрасная провинция! Много пещер диких, интересно полазать, места очень красивые».