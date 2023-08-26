Британцы боятся средиземноморских курортов

Обозреватель Daily Мail Сара Вайн пишет, что юные британские путешественники сталкиваются с коррумпированной средиземноморской туриндустрией, которая рассматривает их в качестве законных объектов для мошенничества.

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Этим летом поступают бесконечные сообщения о нападениях на отдыхающих из Великобритании. В Барселоне грабители, чтобы отвлечь на себя внимание, плюют на туристов, тем временем их сообщники обворовывают их. Появляются истории о том, как в закусочных и ресторанах у иностранцев требуют дополнительную плату за чайные ложки и блюдца. Официанты хотят получать деньги за каждую услугу. Былого радушного гостеприимства нет. В дорогих ресторанах на французском элитном курорте Сен-Тропе составляют черные списки клиентов, которые дают слишком маленькие чаевые, «неблагодарным» не позволяют вновь заказывать места.

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А еще по курортам разгуливают банды, выбирающие своих жертв среди наивных молодых людей, которых заставляют звонить родителям, чтобы те выручили своих отпрысков, перечислив деньги. Сара Вайн рассказывает, как в два часа ночи проснулась от телефонного звонка. Ей звонил сын, отдыхавший в Хорватии. Он возвращался в такси службы Uber с вечеринки, когда водитель потребовал дополнительно 60 евро, которых у парнишки не было. Тогда водитель обругал его по-хорватски, запер двери и отвез в другую часть города. Вайн, чтобы вызволить сына, пришлось переслать деньги таксисту через интернет-банк.

Позднее сын поделился с ней, что весь его курортный отдых был насыщен подобными событиями. Повсюду возникали угрозы насилия. Однажды вечером девушку из их тургруппы обступила у клуба группа из трех мужчин, которые потребовали, чтобы она передала им все свои деньги и телефон. «Если начнешь звать на помощь, мы тебя зарежем», - пригрозили они. И такое в зарубежных путешествиях стало нормой. Ребятам дают напитки с одурманивающими веществами, кормят наркотиками и насилуют. Некоторые приходят в себя рано утром на пляже и не понимают, что с ними произошло.

И чем дешевле отдых, тем осторожнее следует быть. Сейчас вся Европа устремилась на живописное побережье Албании, однако мало кто учитывает, что в этой стране царит беззаконие и господствуют наркобанды. Это общепризнанный центр организованной преступности в Европе.

Родителям, отправляющим своих детей в зарубежные поездки, приходится наставлять их: оставайтесь трезвыми, держитесь все вместе и лишний раз не рискуйте.