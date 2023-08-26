Перед полетом взвесьтесь: южнокорейские авиакомпании вводят взвешивание пассажиров
Южнокорейские авиакомпании вводят обязательное взвешивание пассажиров перед полетом. Это правило введено в действие Министерством транспорта и распространяется на все авиакомпании страны. Заявленная цель — рассчитать стандартный вес постоянных пассажиров, чтобы максимально равномерно распределить вес нагрузки самолета, снизить расход топлива и повысить общую безопасность полетов.
Утверждается, что данные будут собираться и использоваться только в целях анализа информации и это вовсе не означает, что с пассажиров с излишним весом будут взиматься повышенная плата. Цель — снизить расход топлива и получить ежегодную экономию до одного миллиарда долларов.
Основа идеи строится на том, что зная более точно вес пассажиров с багажом можно заливать топлива с куда меньшим запасом, чем сейчас. А керосин тоже весит немало. То есть должен возникать мультипликативный эффект. Но не факт, что все это будет работать, считает независимый аналитик по транспорту Дмитрий Адамидов:
«В авиации вообще много затейников: и стоячие кресла мы видели, и платные туалеты — чего только не было. Скорее всего, какая-то научная основа под этим есть, какое-то рациональное основание, но насколько разумно это и насколько это даст ожидаемый эффект — трудно сейчас говорить об этом, потому что ситуация достаточно необычная, только такой рационализм, возведенный в абсолют.
Любопытно будет посмотреть за результатами: если действительно даст экономию, тогда мы, наверное, увидим, что подобные вещи будут происходить и в других авиакомпаниях, и в других странах, и возможно даже у нас. Южная Корея, в общем, всегда же славилась нетривиальными подходами к инновациям, поэтому — почему нет, надо посмотреть».
Многие пассажиры уже выражают резкое недовольство возможным введением такой меры, так как считают ее унизительной. Кроме того, та же авиакомпания — национальный перевозчик Кореи Korean Air — летает по всему миру. Как, с учетом этого, глобально вводить взвешивание для одной отдельно взятой компании, не до конца понятно. Впрочем, чем-то похожий пример существует — это национальный перевозчик Израиля, напоминает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:
Роман Гусаров главный редактор портала Avia.ru:
«Идея взвешивать пассажиров не нова. И периодически в профессиональных кругах такие предложения звучат: каждый килограмм веса, поднятого в воздух, стоит денег. Авиакомпании борются за эффективность, пассажиры хотят, чтобы билеты были дешевле. К примеру, иногда некоторые авиакомпании выходят с предложениями обязать тучных людей покупать два билета. Скорее всего, это будет производиться перед посадкой на гейте, тогда придется этой авиакомпании выделить отдельные гейты, как, например, у авиакомпании El Al отдельные всегда гейты, отдельные стандарты безопасности».
Практика оценки веса пассажиров уже существует: так, по некоторым данным, новозеландская авиакомпания Air New Zealand обращалась к своим пассажирам с подобной просьбой, в рамках «расследования по поводу веса пассажиров», инициированного Управлением гражданской авиации страны. А некоторые американские авиакомпании предлагают пассажирам добровольно сообщить свой вес, причем персонал авиакомпании может пересчитать указанные данные, если они ему покажутся неверными.