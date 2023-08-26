Южнокорейские авиакомпании вводят взвешивание пассажиров

«В авиации вообще много затейников: и стоячие кресла мы видели, и платные туалеты — чего только не было. Скорее всего, какая-то научная основа под этим есть, какое-то рациональное основание, но насколько разумно это и насколько это даст ожидаемый эффект — трудно сейчас говорить об этом, потому что ситуация достаточно необычная, только такой рационализм, возведенный в абсолют.



Любопытно будет посмотреть за результатами: если действительно даст экономию, тогда мы, наверное, увидим, что подобные вещи будут происходить и в других авиакомпаниях, и в других странах, и возможно даже у нас. Южная Корея, в общем, всегда же славилась нетривиальными подходами к инновациям, поэтому — почему нет, надо посмотреть».