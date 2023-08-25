Туристы неоднозначно оценили идею убрать из турецкого all inclusive алкоголь

Туристы из РФ, регулярно отдыхающие в турецких отелях на «все включено», отреагировали на идею убрать из концепции алкоголь. Путешественники высказали диаметрально противоположные мнения, а некоторые выразили скепсис, что такой шаг вообще как-то повлияет на стоимость туров в страну.

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В частности, многие читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» отметили, что им действительно не важны спиртные напитки в отпуске. Причем в ходе дискуссии сформировалось несколько вариантов такого формата отдыха. Некоторые комментирующие предложили выдавать туристам разные браслеты: тем, кто оплатит алкоголь – одного цвета, остальным – другого. Или сменить концепцию полностью и сразу для всех гостей, взять пример с гостиниц в ОАЭ, где существует Soft all inclusive.

Кроме того, подписчики, поддержавшие идею non-alcohol, рассказали, что вообще не употребляют спиртного, поэтому платить за него не видят смысла. Другие хотели бы в принципе избежать выпивающих туристов по соседству. При этом им важно наличие разнообразного питания на протяжении всего дня, так что вариант с завтраками, полупансионом или трехразовым питанием не подходит.

Есть и те, кто, по их собственному признанию, выбирают Турцию именно из-за безлимитного алкоголя в отелях. Причем многие подчеркнули, что на отдыхе не злоупотребляют и предпочитают только качественные напитки, которые можно найти далеко не во всех гостиницах.