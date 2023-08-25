Горбатый кит помахал хвостом туристам на Курилах

Морской гигант махнул хвостом и уплыл по своим делам. Случай произошел у берегов острова Итуруп. Горбатый кит – редкое животное, его охраняет Красная книга России.

В июне горбатого кита заметили у берегов Финляндии. Млекопитающее появилось у лодки трех друзей, которые ловили рыбу в Балтийском море. Ранее в этих местах млекопитающее видели лишь в 1978, 2006 и 2018 годах.