«Аэрофлот» будет чаще летать на Сейшелы

С 16 октября «Аэрофлот» увеличит периодичность прямых регулярных рейсов на Сейшельские острова с двух до трех в неделю. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В расписании появятся вылеты по понедельникам в дополнение к уже существующим по средам и субботам. Аэробус А330-300 отправляется из Шереметьево в час ночи и прибывает на остров Маэ в 11:25 по местному времени. Полет длится 9,5 часов.

Обратно туристов повезут в 13:25, в Москве борт приземлится в 22:00.

Билеты на рейсы нацперевозчика в октябре можно приобрести за 65 тыс. руб. в обе стороны. В частности, по такой цене предлагается перелет с 16-го по 28-е число. В стоимость входит только провоз ручной клади весом до 10 кг. За багаж пассажиру придется доплатить около 6 тыс. руб.

Отметим, что в августе места на рейсах «Аэрофлота» обойдутся дешевле – 55 тыс. руб. за перелет туда и обратно.

Регулярные вылеты по маршруту Москва – Маэ нацперевозчик возобновил с октября 2022-го. Помимо прямых рейсов «Аэрофлота» российские туристы могут попасть на Сейшелы, воспользовавшись стыковочными рейсами зарубежных авиакомпаний. Транзитные варианты можно найти у Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Emirates, Qatar Airways.

В частности, 90 тыс. руб. стоит в сентябре перелет на борту Emirates с пересадкой в Дубае: дорога на острова займет 13 часов, обратный путь – более 15. Багаж уже включен в стоимость билетов.