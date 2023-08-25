В Чечне начали проводить бесплатные пешие походы
Власти Чечни для популяризации новых туристических маршрутов проводят бесплатные пешие походы в горы. С начала года было организовано шесть таких походов, в которых приняли участие более 300 человек.
«Мы начали активно развивать это направление с 2018 года для популяризации наших туристических объектов. Только с начала этого года мы организовали шесть пеших походов. В них приняли участие более 300 человек, в том числе гиды, которые проходят с нами новый маршрут и после предлагают его уже как турпродукт. Мы предоставляем трансферт, экскурсию и питание», — рассказал ТАСС директор департамента развития туризма, реализации программ и проектов министерства по туризму Чечни Мед Атиев.
По его словам, маршруты всегда ведут к интересным природным или архитектурным объектам. Помимо пеших походов, ведомство также организует джип-туры.
«В эти выходные мы планируем организовать очередной пеший поход в теснину Сельментаузен. Участников ждет маршрут протяженностью 4 км с красивыми горными пейзажами, местными легендами и невероятной архитектурой», — добавил Атиев.
В 2022 году Чечню посетили около 300 тысяч человек, на 60 тысяч больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью у туристов пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть «Сердце Чечни» и музыкальный фонтан на «Грозненском море». Большой интерес также вызывает возрождаемый горный Галанчожский район, который считается историческим для чеченцев. По преданию, оттуда ведут начало все коренные тейпы, сформировавшие народ.