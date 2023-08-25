В Чечне начали проводить бесплатные пешие походы

«Мы начали активно развивать это направление с 2018 года для популяризации наших туристических объектов. Только с начала этого года мы организовали шесть пеших походов. В них приняли участие более 300 человек, в том числе гиды, которые проходят с нами новый маршрут и после предлагают его уже как турпродукт. Мы предоставляем трансферт, экскурсию и питание», — рассказал ТАСС директор департамента развития туризма, реализации программ и проектов министерства по туризму Чечни Мед Атиев.