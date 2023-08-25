Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть в бархатный сезон

Туроператоры рассказали, где можно недорого отдохнуть в бархатный сезон
Осенью россиянам выгоднее всего отправиться в путешествие в Абхазию либо на черноморские курорты юга России. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на информацию туроператоров.
Так, на настоящий момент забронировать тур в Краснодарский край на 1 неделю на двоих в пятизвездочный отель с концепцией "все включено" с вылетом в середине сентября из Москвы можно от 70 000 рублей. По тем же параметрам, но в трехзвездочной гостинице с завтраками получится отдохнуть за 40 000 рублей и выше. В данном случае речь идет в том числе об Абхазии.
Отмечается, что самым популярным по спросу зарубежным направлением на отдых в начале осени является Турция. В общем объеме продаж на ее долю приходится 40,3%.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что с 5 сентября восстановится прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой.