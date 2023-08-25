Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть в бархатный сезон

Осенью россиянам выгоднее всего отправиться в путешествие в Абхазию либо на черноморские курорты юга России. Об этом сообщают " РИА Новости " с ссылкой на информацию туроператоров.

Так, на настоящий момент забронировать тур в Краснодарский край на 1 неделю на двоих в пятизвездочный отель с концепцией "все включено" с вылетом в середине сентября из Москвы можно от 70 000 рублей. По тем же параметрам, но в трехзвездочной гостинице с завтраками получится отдохнуть за 40 000 рублей и выше. В данном случае речь идет в том числе об Абхазии.