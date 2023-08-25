Туристы предлагают обязать любителей активного отдыха оформлять страховки

Любителей активного отдыха нужно обязать оформлять страховку – в этом уверен 71% из почти 2,2 тыс. участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома». «Пусть оплачивают свои хотелки из собственного кармана, а не за счет налогоплательщиков», – негодуют туристы, ежедневно наблюдающие в сводках новости о летающих в горах вертолетах, которые вызволяют экстремалов то из одной непроходимой местности, то из другой.

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Часть участников опроса считает, что обязательная страховка нужна только тем, кто идет в горы. Спасение остальных «утопающих» все же проще и обходится бюджету несколько дешевле. Такой позиции придерживаются 9% участников опроса.