Туристы предлагают обязать любителей активного отдыха оформлять страховки
Любителей активного отдыха нужно обязать оформлять страховку – в этом уверен 71% из почти 2,2 тыс. участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома». «Пусть оплачивают свои хотелки из собственного кармана, а не за счет налогоплательщиков», – негодуют туристы, ежедневно наблюдающие в сводках новости о летающих в горах вертолетах, которые вызволяют экстремалов то из одной непроходимой местности, то из другой.
Часть участников опроса считает, что обязательная страховка нужна только тем, кто идет в горы. Спасение остальных «утопающих» все же проще и обходится бюджету несколько дешевле. Такой позиции придерживаются 9% участников опроса.
Ну, а каждый пятый считает, что страховка по-прежнему должна оставаться делом добровольным. Часть из них придерживаются мнения, что турист должен самостоятельно оценивать риски перед путешествием. Ну, а другие респонденты говорят, что МЧС в общем-то и создано, чтобы спасать, а уж кого именно – попавших в бедствие не по своей воле или из-за собственноручно созданного приключения – не так уж и важно.