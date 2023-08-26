Премьер Таиланда: срок безвизового пребывания россиян увеличат до 90 дней
Правительство Таиланда заявило о намерении увеличить срок безвизового пребывания российских туристов в стране с 30 до 90 дней.
Об этом заявил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.
«Мы постараемся сделать так, чтобы российские туристы смогли находиться в Таиланде (по безвизовому въезду. — RT) не 30, а 90 дней», — цитирует его РИА Новости.
Он также отметил, что власти Таиланда намерены облегчить визовой режим для ряда стран, в частности, для Казахстана.
Ранее Росавиация сообщила о возобновлении регулярных рейсов с Мьянмой с 5 сентября.
Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал возобновление авиасообщения с Мьянмой.