Отельеры рассказали, что чаще всего воруют постояльцы

"Разумеется, никто не скажет слова против, если гость выйдет из ресторана с бумажным стаканом кофе или с яблоком в руках. Другое дело, когда человек приходит в зал с пакетом и незаметно (как ему кажется) набивает его нарезками, пирожными", – высказались на этот счет в одной из гостиниц.