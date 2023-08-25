Отельеры рассказали, что чаще всего воруют постояльцы в России
Чаще всего из российских гостиниц пропадают зонты и вешалки. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на информацию отельеров.
В Москве и Санкт-Петербурге краж из отелей в последние годы фиксируется меньше, рассказал сотрудник столичной сети гостиниц. Халаты и тапочки, например, больше не особо интересуют туристов. А вот зонты и вешалки, наоборот, стали пользоваться популярностью.
Владельцы гостиниц также отмечают, что иногда постояльцы выносят неприличное количество еды с завтрака и не стесняются брать рулоны туалетной бумаги и моющие средства с тележек уборщиц в больших объемах.
"Разумеется, никто не скажет слова против, если гость выйдет из ресторана с бумажным стаканом кофе или с яблоком в руках. Другое дело, когда человек приходит в зал с пакетом и незаметно (как ему кажется) набивает его нарезками, пирожными", – высказались на этот счет в одной из гостиниц.
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