Мьянма запустит прямое авиасообщение с Россией

Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск и обратно. Об этом сообщается в телеграмм-канале федерального агентства.

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Перевозчик планирует приступить к полетам с 5 сентября этого года. Уточняется, что полеты будут выполняться на самолете А319 2 раза в неделю.

Прямое регулярное авиасообщение с Мьянмой восстанавливается спустя 30 лет перерыва. В период с 1962 по 1993 годы "Аэрофлот" летал в город Янгон (Рангун).