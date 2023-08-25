Дороже, чем в ОАЭ: названа стоимость отдыха в Калининграде осенью

В начале сентября минимальная стоимость поездки в Калининград составит примерно 147 тыс. рублей. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что речь идет о минимальной цене для двоих человек с перелетом.

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«Калининград – 146 774 ₽», – пишет АТОР.

Из данных экспертов следует, что сентябрьский тур в Калининград обойдется дороже, чем путешествие в ОАЭ. Туда можно добраться за 104 тыс. рублей. Самым дешевым направлением является Абхазия. Поездка на 10 дней будет стоить около 63 тыс. рублей.