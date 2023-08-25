В АТОР рассказали о снижении цен на отдых в России осенью

Осенью стоимость отдыха на российских курортах может снизиться на 25–30%. Об этом порталу NEWS.ru заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Эксперт объяснил, что туры на отдых в России традиционно дешевеют из-за окончания купального сезона. Вместе с тем он обратил внимание, что в сравнении с прошлым годом отдых внутри страны обойдется туристам дороже в среднем на 10–12%.

В большей степени цены вырастут на пользующиеся повышенным спросом направления, отметил вице-президент АТОР. Речь идет в частности о Минеральных Водах и Дагестане.