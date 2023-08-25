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Туристы пожаловались на нехватку отелей по пути с черноморских курортов

Серьёзный дефицит гостиничных номеров зафиксирован в Ростовской области вдоль трассы М-4 «Дон». В результате людям приходится ночевать в автомобилях или переплачивать, пишет газета «Известия».

Туристы пожаловались на нехватку отелей по пути с черноморских курортов
© Unsplash

Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, в последние два года автомобильный поток на юг России удвоился.

«На такое число туристов придорожная инфраструктура не рассчитана. Альтернатива — найти жильё в Ростове, где гостиниц много. Но далеко не все туда заезжают, не хотят терять время», — отметил он.

По его словам, наилучшее решение — возвести в этом месте модульные гостиницы и сделать стоимость размещения в них в пределах 1–1,5 тыс. рублей.