Компания российских туристов из пяти человек заплатила за две с половиной недели проживания в отеле Китая 3,8 млн рублей, и это без питания и перелета, подсчитали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно сообщению аналитиков, компания из четверых взрослых и ребенка 18 дней провела в пятизвездочном отеле в китайском Чэнду за 3838000 рублей, причем в стоимость номера не входило питание, передает РИА «Новости».

Другая семья – трое взрослых и двое детей – на каникулы на две недели в пятизвездочном отеле с завтраками в турецком Бодруме потратила 3,7 млн рублей. На 400 тыс. рублей меньше заплатили двое взрослых россиян с ребенком за проживание на 23 дня в пятизвездочном отеле на Мальдивском острове Кударикилу с двухразовым питанием.

Отмечается, что в России рекордную сумму на отдых потратили в Адлере: двое путешественников провели в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием 22 ночи и заплатили за это 1,3 млн рублей, второе место занял отпуск компании из четырех человек в Москве, который обошелся в 880 тыс. рублей за 27 дней в мини-гостинице без звезд по системе «Все включено». В топ-3 дорогих отдыха в России вошел и Сочи, где семья из троих человек заплатила 542 тыс. рублей за девять дней в четырехзвездочном отеле по системе «Все включено».