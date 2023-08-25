Эксперты рассказали, где можно отдохнуть осенью от 40 тысяч

В сентябре и октябре россиянам выгоднее всего отправиться в путешествие в Краснодарский край. На данный момент забронировать тур на неделю вдвоём в отель «три звезды» на «всё включено» с вылетом в середине сентября из Москвы возможно от 40 тысяч ₽, подсчитали в «Слетать.ру». Тур по тем же параметрам, но в отель «пять звёзд», можно приобрести по цене от 70 тысяч ₽, передаёт агентство «Прайм».