"Никому не посоветую". Туристка – об отдыхе в Домбае

Российская туристка побывала в Домбае и описала отдых словами «никому не посоветую». Своим опытом она поделилась с сайтом «Тонкости туризма».

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Читательница портала рассказала, что приехала в Домбай из Железноводска на однодневную экскурсию в августе 2023 года. Она заметила, что цены в горах были завышены в три-четыре раза, хотя продукты были низкого качества. Например, в магазине туристке попался просроченный на полгода айран.

«Я турист из Москвы, и даже для меня тут цены неадекватные. Чувствовала себя лохушкой, отдавая 300 рублей за две вареные сосиски», — возмутилась россиянка. Также она пожаловалась на громкую музыку, шум стройки и пьяных туристов.

По словам автора материала, в Домбае нет расписания общественного транспорта и даже автобусных остановок. Негативные эмоции оставили и пристававшие к людям аниматоры, которые предлагали сфотографироваться с «замученными» животными и птицами.