В Таиланде таксист вернул пассажиру забытые в машине $10,5 тысяч

В таиландском Бангкоке водитель такси вернул пассажиру кошелек с $10,5 тысячами. Об этом сообщает The Thaiger. Один из пассажиров заметил на сиденье автомобиля длинный черный кошелек и передал его водителю.

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Таксист сразу понял, что эта вещь принадлежит одному из трех иностранцев, которых он подвозил до этого. При этом внутри находилось $10,5 тысяч, банковские карты и удостоверение личности.

Бангкокский таксист принял решение разыскать хозяина кошелька и обратился на местную радиостанцию с просьбой объявить о находке - это сработало.

Потерявшим деньги и документы мужчиной оказался приезжий из Бангладеш, который поблагодарил водителя за добрый поступок.