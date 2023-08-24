В Таиланде таксист вернул пассажиру забытые в машине $10,5 тысяч
В таиландском Бангкоке водитель такси вернул пассажиру кошелек с $10,5 тысячами. Об этом сообщает The Thaiger. Один из пассажиров заметил на сиденье автомобиля длинный черный кошелек и передал его водителю.
Таксист сразу понял, что эта вещь принадлежит одному из трех иностранцев, которых он подвозил до этого. При этом внутри находилось $10,5 тысяч, банковские карты и удостоверение личности.
Бангкокский таксист принял решение разыскать хозяина кошелька и обратился на местную радиостанцию с просьбой объявить о находке - это сработало.
Потерявшим деньги и документы мужчиной оказался приезжий из Бангладеш, который поблагодарил водителя за добрый поступок.
"Я впечатлен и очень рад", — заявил пассажир.
Газета.Ru: главные новости