У жителей ХМАО подскочил спрос на дешевый отдых во Вьетнаме

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа становится популярным отдых во Вьетнаме. Югорчане выбирают это туристическое направление из-за более низких цен по сравнению с другими азиатскими курортами. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских турагентств.

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«По Вьетнаму люди соскучились после пандемии. Сейчас в основном летают через Казахстан. Выходит дешевле, чем Таиланд, например. И там на месте все подешевле, те же фрукты и морепродукты. Поэтому, чтобы посмотреть Азию, туда едут», — рассказывает владелица агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева.

По словам туроператоров, десятидневный тур с проживанием в топовых отелях Вьетнама обойдется югорчанам в 70 тысяч рублей на человека. Отдых в Таиланде по аналогичным параметрам будет стоить более 100 тысяч. «Во Вьетнаме потрясающие пляжи, тихие курорты и чистое море. Плюс там хорошая застройка — отели новые и дешевые. Все хорошо, за исключением логистики. Единственное, сейчас появился прямой рейс из Иркутска. Но в основном летают через Казахстан», — добавляет турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко.