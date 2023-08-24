За билетами на Сахалин выстроилась очередь отпускников

Власти Сахалина внедряют новый сервис покупки авиабилетов – лист ожидания. Это сделано для того, чтобы решить проблему транспортной доступности в период массового возвращения из отпусков.

© tourdom.ru

Задумка проста: пассажиру, который не смог найти билеты на нужную дату и маршрут, не нужно будет самостоятельно отслеживать их появление, за него это сделает оператор кол-центра. Как только появится свободное место, пассажиру сообщат об этом. Билет для него забронируют в первоочередном порядке.

Видео дня

Впрочем, как убедился корреспондент TourDom.ru, пробема не столько с наличием мест, сколько с ценами. Например, если покупать сейчас, то перелет из Сочи в Южно-Сахалинск с пересадкой в Новосибирске в последних числах августа обойдется без малого в 100 тыс. руб.

Перспективу идеи с созданием специального кол-центра оценил независимый эксперт по авиаперевозкам Александр Мишин. По его мнению, появление такого сервиса имеет смысл только в регионах, учитывая местные особенности.

«Это связано с дефицитом билетов по каким-то направлениям, когда люди не могут в моменте купить билет, потому что их нет. Как только они появляются или освобождаются места, например кто-то отказался, или авиакомпания ставить на линию самолет большей вместимости, или появляется дополнительный рейс, людям, которые не смогли приобрести билет, будет звонить специальный человек и сообщать о наличии билетов. При дефиците мест, конечно, это удобно», – пояснил эксперт.

Однако такая опция не стала бы пользоваться спросом в городах Центральной России, так как билеты по этим направлениям всегда есть в наличии. «Сейчас дефицитов билетов по популярным направлениям нет, хотя все возвращаются домой перед школой. Да, есть повышенные цены, но улететь можно в любое время, даже если купить билет день в день. Для жителей Москвы, например, в этой опции нет смысла, а для регионов при дефиците мест это удобно. Хуже точно не будет», – пояснил Мишин.

Как уже писал «ТурДом», сейчас в связи с массовым возвращением туристов с российских курортов, проблем с покупкой авиабилетов нет. В центральные города места свободно продаются. Так, из Сочи в Москву можно вылететь 11 авиакомпаниями. Однако тем, кто покупает в последний момент, скорее всего, достанутся только места по высоким тарифам.